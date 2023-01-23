Türkiye genelinde 81 ilde 692 salonda aynı anda vizyona girdi, seyirciyle buluştu.

2023'ün en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. TRT Ortak yapımı Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa rekorlarla yoluna devam ediyor.

TRT Çocuk'un sevilen karakterleri Rafadan Tayfa'nın merakla beklenen üçüncü sinema filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, beyazperdedeki ikinci haftasında da yoğun ilgi gördü. Filmi iki haftada 1 milyon kişi izledi.

Filmde; Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert mahalleden çok uzakta bir maceraya doğru yola çıkıyor. Dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarına yardım ediyorlar.

Yarıyıl tatilinde çocukların karne hediyesi rafadan tayfa galaktik tayfa oldu. Tatilin başladığı ilk hafta sonunda sinema salonları minik izleyicilerle doldu.

100 kişilik bir ekip 3 yıl çalıştı

Galaktik Tayfa'nın senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip 3 yıl çalıştı. Müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı.

Macera ve aksiyon dolu filme yeni eklenen karadenizli ve egeli karakter filme ayrı bir renk katıyor. Uzaylı zobi karakteri ise kısa sürede çocukların yeni arkadaşı oldu.

Film, yurtdışında da izleyiciyle buluştu

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa yurt dışında da macerasına devam ediyor.

Film; Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre, Azerbaycan ve Fransa’da da beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor.