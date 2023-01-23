“Könlümün sevgili məhbubu mənim,

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.

Vətənin sevməyən insan olmaz,

Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.”

Bu dizeler sosyal medya kanallarında onun sesiyle yer almaya başladığında pek çok kişi kayıtsız kalamadı. Kendine özgü, duru ve güçlü ses ona atalarından miras. Öyle bir miras ki Karabağ’ın düşmandan kurtarılması o sesle özdeşleşti, Karabağ onun sesiyle can buldu…

O, henüz 16 yaşında… Azerbaycan’ın çocuk sanatçısı Kenan Bayramlı sesiyle milyonları büyüledi, Türkiye’nin en çok konuşulan sesi haline geldi.

Sanatçı bir ailenin çocuğu, Kenan Bayramlı

Kenan’ın babası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Tayyar Bayramlı. Azerbaycan’ın yükselen sesi Kenan ve babası Tayyar Bayramlı TRT Haber’in sorularını yanıtladı.

Kenan, sesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de duygulandırdı, 2021 yılında Harı Bülbül Festivali’nde seslendirdiği Bayatı Şiraz ile dünyada büyük yankı uyandırdı.

Aslen, işgalden kurtarılan Ağdam'lı olan Kenan, sanatçı bir ailenin çocuğu. Yani bu ses ona atalarından yadigar kalmış.

Şarkı söylemeye olan hevesinin küçük yaşlarda başladığını belirten Kenan, Azerbaycan halk mahnıları söylemeyi çok seviyor.

3 yaşından beri şarkı söylüyor, Karabağ onun sesiyle can buldu

Kenan Bayramlı, 3 yaşından beri şarkı söylüyor. Kenan, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede yankı uyandıran Bayatı Şiraz seslendirmesine giden süreci ve mutluluğunu şu sözlerle anlatıyor:



“Çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Bu eseri (Bayatı Şiraz) her zaman çocukluğumdan itibaren söylüyordum. Çünkü çok seviyorum. Bunun ilk söyleyeni Taci Şahmaroğlu oldu, onu dinleyerek öğrendim. Bir gün bu eseri stüdyoda kayıt almaya karar verdik. Bu şarkıyı birçok yerde, kanalda seslendirdim. Cumhurbaşkanımız İlham Aaliyev, bunu gördü ve beğendi. 2021’de Harı Bülbül Festivali’nde bu şarkıyı söyledim ve birçok insan beğendi. Çok güzel hislerdi. Çok gururlandım.”

[Kenan Bayramlı]

“Azerbaycan halkını, Türk halkını başka ülkelerde temsil etmek hayalim”

3 yaşından beri şarkı söyleyen Kenan, atasının yani babası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Tayyar Bayramlı’nın yolundan gitmeye kararlı:

“Hayalim babam gibi Azerbaycan'ın halk sanatçısı olmak ve bu müziği devam ettirebilmek. Azerbaycan halkını, Türk halkını başka devletlerde temsil etmeyi hayal ediyorum. Bu müziği bir genç olarak devam ettirmek hayallerimin arasında.''

Türk müziğini çok seviyor, en çok İbrahim Tatlıses ve Sibel Can dinliyor

Karabağ'ın sesi ve Bayatı Şiraz diye de çağrılan Kenan, Türk müziğini çok seviyor. Türkiye’de ona duyulan ilgiden ve sevgiden çok mutlu.

“Türkiye’de herkes beni dinlemeye başladı. Türk dünyası benim sesimi paylaşıyor dinliyor tabii ki de çok gururlanıyorum. Takip ettiğim sanatçılardan en çok dinlediğim İbrahim Tatlıses ve Sibel Can hanımın müziğini çok seviyorum.”

Babası da oğlunun başarılı bir sanatçı olmasını istiyor

Kenan'ın babası Tayyar Bayramlı, Milli Konservatuvarda öğretmen ve aynı zamanda Azerbaycan devlet sanatçısı.

[Tayyar Bayramov - Kenan Bayramlı]

Türkiye'de Kenan'a duyulan ilgi babasını da gururlandırıyor. Tayyar Bayramlı, Kenan’ın bu yolda devam etmesini ve gelecekte başarılı bir sanatçı olmasını çok istiyor:

“Bana Türkiye'de onu izlemeyen kalmadığını söylüyorlar. Bir baba olarak bu beni çok gururlandırıyor. Buradan tüm Türk halkını selamlıyorum, bizim kardeşlerimizi selamlıyorum. Bunlar benim için çok aziz ve güzel hisler. Türk kardeşlerimiz benim evladımı seviyorlar.”

“Atamla beraber aynı sahnede yer almak ve Türkiye’de konser vermek istiyoruz”

Kenan, Azerbaycan Milli Konservatuvarı'nda eğitim almak için hazırlık kurslarına gidiyor. Azerbaycan’ın yükselen sesi Kenan, babasıyla birlikte aynı sahneyi paylaşmak ve Türkiye’de konser vermek istiyor.

“Türkiye'de inşallah şarkı söylemek istiyorum çünkü hayalimin de biri o. İnşallah atam ile bir yerde ikimiz Türkiye’de konser vermeyi de düşünüyoruz.''

Bayatı Şiraz şarkısından bir alıntı:

"Vətəni məncə unutmaq nə demək?

Anadır hər kişiyə öz vətəni."

Kamera: İlkin Umudov