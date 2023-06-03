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Kültür-Sanat
AA 03.06.2023 19:08

Prof. Dr. Zafer Toprak vefat etti

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Zafer Toprak, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Zafer Toprak vefat etti

Tarih Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sevenleri ve öğrencileri sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Toprak için taziye mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Zafer Toprak kimdir?

Zafer Toprak, 1946 yılında dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Toprak, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu.

Tarih Vakfının kurucuları arasında olan Zafer Toprak, 2012'de "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

Prof. Dr. Toprak'ın Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları bulunuyor.

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