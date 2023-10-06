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Kültür-Sanat
AA 06.10.2023 09:48

Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaiklerinin restorasyonu başladı.

Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor
[Fotograf: AA]

Perre Antik Kenti'nde 2022 yılındaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 1800 yıllık mozaik tabanda restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, mozaikte restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "2022 yılında yapmış olduğumuz kazılarda 4x3 metre ebatlarında ortaya çıkardığımız mozaikte bugün itibarıyla restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri buraya gelerek burada yaptıkları çalışmada mozaiği koruma altına alıyor" dedi.

Mozaiğin milattan sonra 3'üncü yüzyıla ait olduğunu belirten Alkan, "Büyük ihtimalle dokuma atölyesinin doğu tarafındaki yönetim odası şeklinde karşımıza çıkıyor." diye konuştu

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