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Kültür-Sanat
AA 05.10.2023 15:40

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sonbahar yoğunluğu

Dünyaca ünlü birçok esere ev sahipliği yapan ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 74 gün kapanan Zeugma Mozaik Müzesi, sonbahar yoğunluğu yaşıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sonbahar yoğunluğu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan müze, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, sonbaharda artan GAP turları nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Çingene Kızı" deprem yaralarını sarıyor
"Çingene Kızı" deprem yaralarını sarıyor

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 1990'lı yıllarda Zeugma Antik Kenti'nde kurtarma kazılarında çıkan eserlerin Arkeoloji Müzesinde sergilendiğini söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sonbahar yoğunluğu

Zeugma Mozaik Müzesinin 2011 yılında açıldığını belirten Çomak, "Mozaiklerimiz 13 farklı renk skalasına sahip. Roma döneminin mozaik sanatçıları tarafından yapılan 3 boyutlu mozaikler yer alıyor. Müzemizde, uluslararası platformda bilinen Çingene Kızı mozaiğinin dışında Okeanos, Tethys, Afrodit'in doğuşu gibi Roma ve Yunan mitolojisine konu olmuş ve özellikle cam tesseraların (küp) kullanıldığı çok önemli mozaikler yer alıyor. Müzemizdeki bu eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

"İlgi tekrar yoğun şekilde Zeugma'ya dönüyor"

Müzede geçen yıl 440 bin kişiyi ağırladıklarını bildiren Çomak, bu yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müzenin 74 gün kapalı kaldığını hatırlattı.

Sonbaharda turların yoğunlaştığını dile getiren Çomak, şöyle devam etti:

"Hatta 1,5 günde yaklaşık 2 bin 200 kişi... Bu rakam geçen yılın aynı dönemine ulaştığımızı gösteriyor. İlgi tekrar yoğun şekilde Zeugma'ya dönüyor. Bu sene kapalı kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere 128 bin ziyaretçiye ulaştık. Hedefimiz 750 binli rakamlardı ama bu senenin sonunda inşallah 250 binli rakamları tekrar göreceğiz. 2024 yılında olağanüstü afetler olmadığı sürece ziyaretçi sayısını katlaya katlaya gideceğiz."

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sonbahar yoğunluğu

ABD'den müzeyi ziyarete gelen Sena Karataş Öztürk, "Mozaik eserleri görmek ve yapılışını düşünmek, tek tek parçaların bir araya gelmesi ve oluşan büyülü eserler muazzam. Yurt dışında yaşayanlar, özellikle Türk kültürünü, eserlerini çok merak ediyor. Zeugma da başta görmeleri gereken müzelerden biri." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Resul Can ise merak ederek geldikleri müzeyi ve eserleri çok beğendiklerini belirtti.

Nur Açlan da dünyaca ünlü müzeyi görmek istediklerini, eserlerin paha biçilemez olduğunu kaydetti.

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