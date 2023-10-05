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Kültür-Sanat
TRT Haber 05.10.2023 08:18

CSO Ada Ankara'da yeni sezon yarın başlıyor

Başkent'in kültür sanat merkezlerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara yerleşkesi, 6 Ekim'de yeni sezona merhaba diyor. CSO Ada Ankara sezon boyunca 7’den 70’e herkese hitap eden dolu dolu programıyla sanatseverlerin uğrak noktası olmayı sürdürecek.

CSO Ada Ankara'da yeni sezon yarın başlıyor

Uluslararası orkestralardan oda müziğinin parlayan solistlerine, cazın kült isimlerinden müziğin evrensel yıldızlarına, dünyaca ünlü isimler yeni sezonda da CSO Ada Ankara’ya konuk olacak.

Yeni sezon, 6 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile açılıyor.

Orkestra, sezon boyu, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir program ortaya koyacak.

CSO, 10 Ekim'de bir ilke imza atarak, kendisi gibi 200 yılı aşkın bir tarihe sahip Rusya'nın Mariinsky Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak.

İki orkestra, yeniliklerle dolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Sezon dolu dolu geçecek

Grammy ödüllü Barok müzik topluluğu Concerto Köln 14 Ekim’de ilk kez CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Portekiz’in geleneksel mirası Fado’nun yükselişinde kendine has tavrıyla büyük rol oynayan ünlü şarkıcı Dulce Pontes 15 Ekim’de sahnede olacak. 21 Kasım’da modern caz dünyasının marka ismi Mark Guiliana ilk defa Ankara’da konser verecek.

CSO Ada Ankara’nın tarihi salonunda da sezon boyunca Devlet Çoksesli Korosu, keyifli konserlere imza atacak.

Koro, Şef Burak Onur Erdem ve konuk şeflerin yönetiminde marşlar, türküler, senfonik ve acapella eserler seslendirecek.

CSO Ada Ankara’da sezon boyunca, çocuklar için de birçok etkinlik düzenlenecek. 

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Caz Müziği Müzik
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