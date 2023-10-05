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Kültür-Sanat
AA 05.10.2023 15:22

Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Sinemada bu hafta 8 yeni film vizyona girecek. Bu filmlerin 6’sını yerli 2’sini yabancı filmler oluşturuyor.

Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli toplam 8 film vizyona girecek.

"Bursa Bülbülü"

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, bu hafta yeniden beyazperdede olacak.

Bursa'da 1980'li yıllarda geçen, müzikle iç içe bir hayatı anlatan filmin yapımcılığını BKM üstlenirken senaryosunu Demirer kaleme aldı.

"Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı"

Çocuk yıldızların yer aldığı "Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı" filmi, kötülerin dünyayı ele geçirmesini engellemeye çalışan masal kahramanlarının hikayesini anlatıyor.

Kubilay Güleçoğlu'nun yazıp yönettiği filmde başrolleri Lavinya Ünlüer, Ata Berk Mutlu ve Özkan Sağın paylaştı.

"Hep Yek: Düğün"

Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Hep Yek: Düğün", İstanbul'dan kaçan Altan ve Gürkan'ın, İç Anadolu'nun en büyük mafyasının kızını kaçırmaları sonrası başlarından geçenleri konu alıyor.

Serinin 6. filminde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Çağın Atakan Arslan, Merve Cin, Savaş Satış ve Burak Satıbol başrolleri paylaştı.

"Roza"

Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı "Roza" filmi, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin hayatına odaklanıyor.

Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.

Haftanın korku filmleri

Colin Krawchuk'ın yönettiği, ABD yapımı "Jester: İntikam Gecesi", kasabalarını tehdit eden varlıktan kurtulmanın yolunu arayan iki kız kardeşin hikayesini konu ediniyor.

Yönetmen koltuğunda Doğuş Arslan'ın oturduğu korku türündeki "Hazep" filminin başrollerinde Cemal Aşkın Alpçetin ve Doğuş Arslan yer alıyor.

David Gordon Green'in hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlendiği "Exorcist: İnançlı", başlarına gelenlerden sonra şeytanın en kötüsüyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Umut Burçin Gülseçgin'in yönettiği "Kent Mezarlığında Sızıntı", evlerinin karşısındaki mezarlıktan topladıkları çalı çırpıyı evlerine getirmeleriyle hayatları kabusa dönen bir çiftin hikayesini konu ediyor.

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