Edirne'deki festivalde 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak

Uluslararası 11. Bando ve Ciğer Festivali için Edirne'ye yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Festival, yarın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Festival boyunca kentin çeşitli noktalarında Edirne Belediyesi Bandosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bandosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, İzmit Belediye Bandosu konser verecek.

[Fotoğraf: AA]

Festival 8 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

"Ciğer ve biber" söyleşisinin de gerçekleşeceği festivalin son gününde Saraçlar Caddesi'nde "Acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek.

Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara 1 tondan fazla ciğer dağıtılacak.