Perge Antik Kenti’ne ziyaretçi sayısı arttı

Geçmişi milattan önce 3000’li yıllara kadar uzanan ve Türkiye’nin önemli antik kentlerinden Perge Antik Kenti’ni, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında 156 bin 28 kişi ziyaret etti.

2022 yılında 140 bin 291 kişi tarafından ziyaret edilen Antik Kent, 2023 yılında ziyaretçi sayısını yüzde 15 oranında artırmış oldu.

Pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında 37 bin 957 kişinin ziyaret ettiği Antik Kent, 2021 yılında bu sayıyı yüzde yüz artırarak 71 bin 290 ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.

Yarıyıl tatilinin yaşandığı şu günlerde, hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle diğer illerden gelen aileler, çocuklarıyla Perge Antik Kenti’ni baştan sona gezme fırsatı buluyor.