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Pedallar UNESCO mirasları arasında çevrilecek

İzmir'de düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nda amatör sporcular, Selçuk'taki Efes Antik Kenti'nden Bergama'ya kadar pedal çevirecek.

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Pedallar UNESCO mirasları arasında çevrilecek

İzmir Selçuk Belediyesinin açıklamasına göre, bir farkındalık projesi olan tur, bu yıl 3. kez düzenlenecek.

Selçuk'ta cumartesi günü törenle başlayacak turda, 300 bisikletli ilk gün 100 kilometre pedal çevirerek Karşıyaka'ya ulaşacak. Sporcular 2. gün Karşıyaka'dan hareket ederek Bergama Kızıl Avlu'da turu tamamlayacak.

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, organizasyonun farklı açılardan birçok önemi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu proje 2 dünya mirasına, İzmir'in UNESCO etiketli 2 ilçesine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra bisiklet sporunun tanıtılması açısından da önem taşıyor. 8 bin 500 yıllık tarihi bir geçmişe sahibiz. Böylesine değerli toprakların hakkını vermeliyiz."

Katılımda fidan bağışı

İzmir'in UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 2 miras arasında bisiklet kullanmak isteyen sporcuların etaba katılımları için Ege Orman Vakfına 40 lira bağış yapması gerekiyor.

Organizasyonun bu yönüyle bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği de taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: UNESCO, Selçuk, pedal, Efes Antik Kenti, dünya miras listesi, bisiklet, bergama kızıl avlu
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