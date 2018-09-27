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Devlet Tiyatroları 2 Ekim'de 32 yeni oyunla perde açıyor

Bu yıl 70'inci yaşına giren Devlet Tiyatroları, 2 Ekim'de yeni sezonuyla sanatseverlerle buluşacak. Birçok yeniliğin olduğu yeni sezonda, TIR tiyatrosuyla Türkiye gezilecek.

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Hüznü, sevinci, mutluluğu yansıtan "hayatın aynası oyunlar", Devlet Tiyatrolarında (DT) sanatseverlerle buluşuyor.

Bu yıl 70'inci yılına giren Devlet Tiyatrolarında, 32 yeni oyunla 2 Ekim'de perde açıyor. DT'nin yeni sezonunda ise ilklere imza atılacak. Kütüphanelerde atölye çalışmaları yapılacak, müzelerde oyunlar sahnelenecek. Aynı zamanda TIR tiyatrosuyla Türkiye aralıksız gezilecek.

"Doğudaki tiyatrolar batıya, batıdaki tiyatrolar doğuya"

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, yeni sezonla ilgili şunları söyledi:

"Doğudaki tiyatroları batıya, batıdaki tiyatroları doğuya turneler yaptıracağız. Festivaller düzenleyeceğiz. Şenliklerimiz olacak. Seyircilerimizin repertuvarı beğeneceğini düşünüyorum. Turne yapacak 24 saat hareket edecek bir Devlet Tiyatrosu hayal ettik."

32 oyunun prömiyerini yapacak olan DT, yıl sonuna kadar 100 yeni oyunu sahnelemeyi hedefliyor.

Yeni oyunların yanı sıra klasik eserler de sanatseverlerle buluşacak. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yeni sezon, yeni oyun, tiyatro, Tır Tiyatrosu, sanatsever, perde, klasik eserler, Devlet Tiyatroları
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