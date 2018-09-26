Kayseri'de bulunan fil fosilleri özel yöntemle taşındı

Kayseri Kocasinan'daki Yamula Barajı çevresinde bulunan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait filin alt çene ve kalça kemiği fosilleri, "alçı ceket" olarak tanımlanan özel yöntemle Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı.

Keçi çobanı Murat Adıyaman'ın bu parçaları bulması üzerine, Hacıbektaş ve Gazi üniversiteleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kazı çalışmaları başlatıldı.

Fil cinsi 'konobledon' olarak adlandırıldı

Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, çalışmaların mevsim şartları değişene kadar sürdürüleceğini belirtti.

Bölgede megafauna (zoolojide büyük ya da dev hayvanlar için kullanılan terim) araştırması ve kazısı sırasında ortaya çıkarılan, Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde yaşadığı sanılan ve "konobledon" olarak adlandırılan fil cinsi ile 3 toynaklı atların fosillerine "alçı ceket" yöntemi uygulandı.

Prof. Dr. Pehlevan'ın, laboratuvar çalışması yapılması ve taşınırken hava şartlarından etkilenmemesi için alçıladığı fosiller, Anadolu Harikalar Diyarındaki Bilim Merkezine götürülerek, depoya konuldu.

Kaynak: DHA, AA