Bir süredir hastanede tedavi gören 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini, şarkıcı Betül Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

"Seni uğurlamak çok zor olacak"

Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" sözlerini kullandı.

Bakanlıktan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Daner için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Usta oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner'in vefatını üzüntüyle öğrendik. merhuma allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Usta oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner'in vefatını üzüntüyle öğrendik.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/4BKghbKZP6 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) October 1, 2021

İlhan Daner kimdir?

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında 'Mahşere Kadar' filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Daner'in 'Seninle Bir Sonbahar' adında bir 45'liği de bulunuyor.