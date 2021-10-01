İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahnesi, sezon açılışını “Seneye Bir Gün” oyunu ile yaptı. George ve Doris’in hikayesi hem güldürdü hem duygulandırdı.

Oyunun başrolünü ve yönetmenliğini üstlenen Celal Kadri Kınoğlu, 2 sevgilinin senede bir gün görüştüğü aşk hikayesini 20’li yaşlarından beri sahnelemek istediğini söyledi.

1950 ile 1975 yılları arasında Amerika’da geçen oyunda Doris karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık, Kınoğlu’nun rolü kendisine nasıl teklif ettiğini anlattı.

"Devlet tiyatrolarının 70’nci yıl kutlamalarında Ankara’da karşılaştık. Kulise kutlamak için gittiğimde işte Doris diye karşıladı beni. Hemen teksti verdi bana çalışalım diye. Okuduktan sonra bayıldım."

AKM’de perde ‘Uçmak’ ile açılacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda hem salgın sebebiyle yarım kalanlar hem de yeni oyunlarla iddialı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış için ise gün sayıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, “AKM için uçmak oyunuyla başlayacağız. Daha sonra devam edecek büyük oyunları oraya taşıyoruz. Çok heyecanlıyız, bu bizim için yeniden doğuş gibi" diye konuştu.

