Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş işi sim sırma nakışının tescili için gerçekleştirilen başvurunun sonuçlandığını açıkladı.

Başvurunun kabulünün ardından sim sırma için marka tescil belgesinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizle özdeşleşen, Selçuklu döneminden bu yana şehrimizde varlığını sürdürün kültürel değerlerimizden nakışımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şehrimiz adına onaylanmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."