Mazhar Alanson, konser öncesinde yaptığı konuşmaya, herkese "iyi bayramlar" diyerek başladı.

Bu kez seyircisiz bir konser verdiğini belirten Alanson, şöyle konuştu:

"Bu sefer seyircisiz konser, yani futbol taraftarları olmayan bir maç gibi düşünün. Fakat bizler biliyoruz ki sizler ekranlarınızın karşısında bizi izliyorsunuz. Başka bir repertuvar yaptım bu akşam, daha çok sakin, aşk şarkıları, bildikleriniz-bilmedikleriniz var. Esenlikler diliyorum. Hudutta bizim için savaşan askerlerimize, jandarmamıza, polisimize doktorlarımıza, bilhassa ve bilhassa, üç kere söylüyorum bilhassa hemşirelerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Hürmetler."

Bu akşam konserler dizisinin sonuncusunda sahne alan Alanson, söz ve müziğini yazdığı "Yandım" isimli şarkısıyla konserine başladı.

Seslendirdiği şarkılarında mızıka da çalan Alanson "Ah bu ben", "Sarı laleler", "Benim hala umudum var", "Yazan aşık", "Geç yağan yağmur", "Dönmem yolumdan", "Bodrum Bodrum", "Gözyaşlarımızı bitti mi sandın", "Tam ortasındayım", "Bu sabah yağmur var İstanbul'da", "Aşkın kenarı", "Yalnızlar garı", "Hamak", "Neden bana aşk", "Güllerin içinden" ve son olarak da "Yaşın 19" isimli şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından ve televizyondan izlenebilen konser, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin tanıtımıyla başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu bildirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde organize edilen konserler, dinleyicilerini adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkarırken, diğer yandan müziğin farklı türlerinden oluşturulan çok renkli konser programlarıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokundu.

19-26 Mayıs'ı kapsayan ve ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konserlerin ilki Aydın'daki Afrodisias Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmişti.