Elazığ'da meydana gelen depremde, Malatya'daki Ulu Camii, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ak Minare Camii, Hacı Yusuf Taş Camii, Miralay Şah Ali Bey Camii, Şahabei Kübra Medresesi, Sütlü Minare ve Tenekeli Camii gibi birçok yapı hasar gördü.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü depremde zarar gören yapıların korunmasını sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden hasar gören 17 tarihi yapının projeleri tamamlanarak restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilere öncelik verilen çalışmaların 2020 yılı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

İçlerinde 800 ve 1000 yıllık yapılar var

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, hızlı bir şekilde tespitleri yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Artçı depremlerden yapıların tekrar hasar görmemesi için ön müdahalede bulunduk. Malatya Ulu Camii ve Hacı Yusuf Taş Camii ağır hasar gören yapılarımızdan bazılarıydı. Hacı Yusuf Taş Camii'nin kasnağında açılma vardı. Artçı depremlerden hasar görmemesi için buralarda önlem alarak kasnaklara sargı yaptık. Malatya Ulu Camii'de ise destek sistemiyle tamamen kemerlerin içerisini ahşap desteklerle güçlendirdik. Bunlar 800-1000 yıllık yapılar. Meydana gelebilecek bir artçı depremde hasar daha da büyüyebilir ve geri dönüşü olmayacak bir hasar söz konusu olabilirdi. Bu süreçleri tamamladık. Daha sonra proje safhasına geçtik ve restorasyon olarak devam ettiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Güçlendirme çalışmaları yapılacak

Doğan, tarihi yapılarda restorasyonun yanı sıra güçlendirme çalışmaları da yapacaklarını söyledi.