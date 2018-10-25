Muğla Stratonikeia Antik Kenti'nin pazarı yeniden kuruldu

Dünyanın en büyük antik mermer kentlerinden Stratonikeia Antik Kenti'nin 1950 yılında boşaltılmasının ardından terk edilen pazar yeri, kentte düzenlenen etkinliklerde yeniden hayat buluyor.

Kentin girişindeki 15'inci yüzyıldan kalma Şaban Ağa Camii'nin gölgesinde kurulan pazarda, organik yöresel ürünler ve bölgedeki kadınların el işleri satılıyor.

Antik Kenti ziyaret edenler, Karya'dan itibaren Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait dükkanlara kurulan pazardan alışverişlerini yapabiliyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, pazar yerinde özellikle yakın döneme ait kalıntılar olduğunu ve buraya pazarın kurulmasının kente renk kattığını söyledi.

"1950 yılına kadar buranın en büyük pazarı kuruluyordu"

Söğüt, antik kente gidenlerin tamamının Osmanlı dönemine ait taş döşemeli yollarda gezip tarihi yolculuğa çıkabileceklerini belirterek, "Stratonikeia Antik Kenti'nde farklı dönemlere ait çalışmalar yürütüyoruz. Kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıyoruz. Burada sadece somut eserlerin ötesinde somut olmayan kültürel mirası da hikayeleriyle birlikte koruyalım istiyoruz "dedi.

Cumhuriyet döneminde "Eskihisar" olarak anılan antik yerleşim yerinin 68 yıl önce taşınmasıyla kentte sadece birkaç hanenin kaldığından bahseden Prof. Dr. Bilal Söğüt, şöyle devam etti:

"Köy meydanında 1950 yılına kadar buranın en büyük pazarı kuruluyordu. Şimdi bu tarihi alanda bulunduklarını bilmek ve insanların kendi organik ürünlerini satabilecekleri bir pazarın oluşturulması için girişimlerimiz var. Biz de bu alanın korunduğu ve zarar verilmediği sürece bunların tekrar yaşatılmasını istiyoruz. Böylelikle insanların daha çok kente gelmesini, tarihe dokunmasını ve bu kenti bütünüyle görmesini sağlamak istiyoruz. "

Kaynak: DHA