Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaik, Hatay Arkeoloji ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji müzelerinde sergileniyor.

Ağırlıkla milattan sonra 2. ve 6. yüzyıllara ait mozaik eserler, ait oldukları dönemin izlerini yansıtıyor.

Büyük bir mozaik koleksiyonunu barındırıyor

Kentte 1948'de açılan ancak ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi nedeniyle taşınarak 2014'te yeni yerinde hizmete giren Hatay Arkeoloji Müzesi, çok büyük bir mozaik koleksiyonunu bünyesinde barındırıyor.

Geçen yıl turizme açılan Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ise milattan sonra 6. yüzyılda "kamu alanı" olarak kullanıldığı değerlendirilen, 1200 metrekarelik tek parça taban mozaiğiyle ön plana çıkıyor.

Tarih kenti Hatay için büyük önem taşıyan her iki müze de mozaik koleksiyonlarıyla sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ses getiriyor.

[Hatay Arkeoloji Müzesi / Fotoğraf: AA]

"Dünya açısından da çok önemli bir mozaik bölümüne sahip"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, dünya çapında mozaik eser zenginliği denildiğinde ilk akla gelen şehrin Hatay olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Hatay Arkeoloji Müzesinin Antakya ve çevresindeki antik kentlere ait eserlerle dolu olduğunu, en önemli koleksiyonlarını da mozaiklerin oluşturduğunu anlatan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Antakya mozaikleri, 2. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar mozaik gelişimini gözler önüne seren bir tarih barındırıyor. Bugün dünyada bir bilimsel yayın yapıldığında bilim adamları mutlaka Hatay mozaiklerine değinmek zorunda hissediyor çünkü burası dünya açısından da çok önemli bir mozaik seksiyonuna (bölüm) sahip."

Zeugma Mozaik Müzesi

Antik kentleri, tarihi yapılarıyla binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ise barındırdığı eserlerle ziyaretçilere unutulmaz tarih atmosferi sunuyor.

Şehitkamil ilçesinde 25 bin metrekaresi kapalı toplam 30 bin metrekare alana kurulan müze, Nizip ilçesinde yer alan ve Fırat Nehri kenarında bulunan Zeugma Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çingene Kızı" mozaiğiyle ön plana çıkıyor

Müze, Roma ve Bizans dönemlerine ait mozaik başta olmak üzere heykel, sütun, mimari yapı ve çeşmelerin bulunduğu, 2 bin 500 metrekare alanı kapsıyor.

Özellikle Zeugma'nın "Mona Lisa'sı" olarak görülen ve 52 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan "Çingene Kızı" mozaiğiyle ön plana çıkıyor. Roma döneminde savaş tanrısı olarak bilinen Mars'ın heykeli de müzenin ilgi çeken eserleri arasında bulunuyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip, binası ve mozaiklerin kapladığı alan bakımından dünyanın en büyükleri arasında gösterilen müzedeki mozaikler, ziyaretçilerinde hayranlık uyandırıyor.

[Zeugma Mozaik Müzesi / Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Dünyanın en önemli mozaik müzesi"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Burası, ülkemizde çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde yapılan ilk müze özelliğini taşıyor. Müzemiz dünyanın da en önemli mozaik müzesidir" dedi.

Müzedeki mozaiklerin diğerlerinden farklılık gösterdiğini anlatan Çomak, şu bilgileri verdi:

"Müzedeki eserler teker teker alanından getirildi. Bu da bir nevi aslında yaşayan müze. Müzemiz, yaşayan müzeyi çok iyi anlatan bir sergileme konseptindedir. Dünya ve Anadolu'daki tüm müzelerimizdeki mozaiklerde 9 ila 10 renk skalasına kadar ulaşabiliyor ama Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki mozaikler 13 farklı renk skalasından oluşuyor. Mozaiklerde, yapıldığı dönemde Fırat Nehri'nden çıkarılan doğal renkli taşlar kullanılmış. Müzemizde 3 boyut özelliği gösteren mozaiklerimiz mevcut. Mozaiklerde genellikle Roma ve Yunan mitolojisindeki sahneler yer alıyor, mitolojik tanrılar bulunuyor. Balık ve Fırat Nehri etrafındaki zengin bitkiler işlenmiş. Bunlardan en önemlisi de tabii ki Çingene Kızı."

Çomak, 2019'da müzenin 350 bin ziyaretçiyi ağırladığını, geçen yıl salgın nedeniyle sayının 90 bine düştüğünü, bu senenin ilk 3 ayında ise 15 bin turistin buraya geldiğini açıkladı.