Cimri adlı oyun 17'inci yüzyılda Paris'te yaşayan bir kesimin para tutkusunu anlatan bir komedi.

Ankara'da seyirciyle buluşacak olan oyunun kostümlü son provasına titizlikle hazırlanıldı.

Oyuna yoğun ilgi var

Oyunda başrolü ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt üstlendi.

Biletlerin yok sattığını söyleyen Kurt, "Seyircilerimizin büyük ilgisi var. Ben tiyatroseverlere de 2019 yılı için çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığı için. Şimdiden bu oyunun Çayyolu'nda 10 temsili var, tamamı dolu durumda bileti yok." dedi.

Cimri karakterinin kızı rolünü üstlenen Gülin Ersoy ise, oyunun gülüp geçilecek bir komedi olmadığını söyledi.

Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevirisi yapılan Moliere'in Cimri adlı oyununun rejisörlüğünü Işıl Kasapoğlu yaptı.

İlgi konusunda asıl kararı seyircinin verdiğini söyleyen Kasapoğlu, "Dekor kostüm hep birlikte bayağı bir, bir buçuk iki aydır uğraşıyoruz. Bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cimri isimli tiyatro oyunu, sezon boyunca Ankara'da sahnelenecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Tahsin Özkan

Kurgu: İbrahim Yorulmaz