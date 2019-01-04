Eskinin tavuk figürlü çalar saatleri, köstekli ve duvar tipi modeller...

Hepsi Ziya Köseler'in antikacıyı andıran küçük dükkanında. Edirne'nin Keşan ilçesinde saat tamirciliği yapan Ziya usta, 10 yaşında çırak olarak başladığı meslekte 69 yılı geride bıraktı. Ancak teknoloji, işlerini durma noktasına getirdi.

"Kaliteli saat uzun yıllar hizmet eder sahibine ve bir yolculukta parası bittiği zaman onun ihtiyacını da gidermiş olur. Satabilir ve yolculuğuna devam edebilir. Yani ziynet eşyası sayılır kaliteli saat."

Meslekte gelecek görmeyen gençler, çırak olmak istemiyor. Ziya usta da bu konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Ben bu meslekte 4 evlat büyüttüm. Hepsi çoluk çocuk sahibi oldu ama mesleğimiz bitiyor diye çok üzülüyorum. Artık peşimizden gelecekler zor yetişir.

Tecrübeli tamirci, artık gurbetçilerin saatleri onarıyor ve sağlığı el verdiği sürece mesleğini devam ettirmek istiyor.

Haber, kamera: Necdet Uybaş