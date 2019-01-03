TRT Çocuk'un yaptığı "Karakter Tasarım Yarışması"nda, görsel, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanlarında eğitim gören veya yeni mezun olmuş 300 öğrencinin başvurusu arasından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın kazanan isimlerine para ödülünün yanı sıra heykelcik ve çizim tabletleri verildi.

Katılımcılar, okul öncesi 3-6 yaş çocuklar için animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan gibi bir karakter tasarlayarak yarışmaya başvurdu.

"Özgün tasarımların ortaya çıkmasını destekliyoruz"

Yarışmada, birincilik ödülünü "Bilge" karakteriyle Elif Sakallı kazanırken, ikincilik ödülünü "Tobik" karakteriyle Zekeriya Hiçyılmaz, üçüncülük ödülünü de "Mucit Noyan" karakteriyle Batıkan Özev kazandı. Seyirci özel ödülü ise "Tarık Gökay" karakteriyle Ahmet Enes Yurdakul'un oldu.

TRT Çocuk Genel Koordinatörü Bekir Yıldızcı, TRT Çocuk'un tasarım yarışmalarına verdiği önemden bahsederek, şunları söyledi:

"TRT Çocuk olarak kurulduğumuz günden beri yeteneklere fırsat tanınmasını, özgün tasarımların ortaya çıkmasını destekliyoruz. Ayrıca yerli bir karakter yarışması düzenliyor olmak bizim için ayrı bir gurur. Dereceye giren tasarımların sahiplerine ödüllerini takdim etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA