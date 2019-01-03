2018'de, 68 milyondan fazla kişi sinemada film izledi. Yerli film izleyici sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşarak 43 milyona yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 sinema filmi izleme rakamlarını açıkladı. Animasyon filmlerine ise ilgi büyüktü, 8 milyondan fazla kişi bu tür filmleri izledi.

En çok izlenen animasyon filmi TRT'nin sevilen kahramanlarının yer aldığı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası oldu. Filmi 1,5 milyon kişi izledi ve kategorisinde birinci oldu. Tüm filmler arasında da üst sırada yer aldı. TRT ekranlarından sinemaya taşınan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın yapımcısı gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Rafadan Tayfa'nın yeni filmi

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın yapımcısı İsmail Fidan'dan Rafadan Tayfa hayranlarına bir de müjde geldi. Fidan, "Şu an 2019 yılı için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz ve belki ilk defa buradan söyleyeceğiz Rafadan Tayfa Göbeklitepe hikayesi olacak ve 2019 yılı Göbeklitepe Kültür Yılı olduğu için çok önemsiyoruz. İnşallah 2019 yılında ikinci filmimizi beyazperdeye taşıyacağız." dedi.

2018 yılı sinema izleme verilerine göre, en çok izlenen yerli film Müslüm, en çok izlenen yabancı film ise Avengers: Infinity War adlı film oldu.

Kaynak: TRT Haber