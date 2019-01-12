İran’dan 7 yıl önce Türkiye’ye gelen Behzad Zebarjadi, Adana'da hem kaybolmaya yüz tutmuş sanatını yaşatmaya çalışıyor hem de yaptığı minyatür eserleri satarak ekmeğini kazanıyor.

Sıcak bir şehir olması nedeniyle yaşamak için Adana'yı tercih eden Zebarjadi, ilk minyatür sergisini Türkiye'de açmak istiyor.

Zebarjadi, çocuk yaştan itibaren sanatla tanıştığını, bir asker olan babasının mühimmat sandıklarından gemi ve uçak maketleri yaparken zımpara işlerini kendisine yaptırdığını anlattı.

Küçük yaşlarda zarif işler yapmaya meraklı olduğunu anlatan Zebarjadi, "El işlerini çok yapardım, bu konuda birçok şeyle uğraşıyordum. Çocukken okulda resim çizerdim ama sanat hayatına profesyonel olarak 21 yaşında minyatürle başladım. Zarif işleri sevdiğim için bu sanata yöneldim" dedi.

Zeberjadi, yaşamını sürdürdüğü Türkiye’de en büyük amaçlarından birinin bir sergi açmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA