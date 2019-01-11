Adana'da 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle 2017 yılının Mayıs ayında açılan arkeoloji ve geçen ağustos ayında 2 hangarın restore edilmesiyle ziyaretçi kabulüne başlayan mozaik bölümlerinde yer alan eserler büyük ilgi görüyor.

Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda'ya ait taş heykel, Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz erkek heykeli, Nuh'un Gemisi mozaiği başta olmak üzere birbirinden dikkati çekici mühürle çok sayıda lahdin yer aldığı müze, kronolojik sıraya göre yerleştirilen eserleriyle adeta tarihe yolculuk yaptırıyor.

"Ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz"

Tamamlandığında 68 bin metrekare alan üzerinde yer alacak, içerisinde arkeoloji ve mozaiğin yanı sıra tarım, sanayi, kent ve çocuk müzesinin de bulunacağı kompleksle kentin tarihinin yanı sıra ekonomik ve kültürel geleneği de anlatılacak.

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, hem arkeoloji hem de mozaik bölümlerinin birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Müzeye gösterilen ilginin sevindirici olduğunu aktaran Dervişoğlu, "1,5 yıl içerisinde ziyaretçi sayımız 350 bine yaklaştı. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

Tarım aletleri de sergilenecek

Nedim Dervişoğlu, tarım müzesini de açmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, bu bölümün de hizmete girmesiyle ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını söyledi.

Türkiye ve dünya açısından müzecilik anlamında ayrı bir yeri olacak çalışmaların sürdüğü Tarım Müzesi ile bölgenin geçmişten günümüze bu alandaki geleneğinin anlatılacağını anlatan Dervişoğlu, ayrıca burada yıllar boyu kullanılan tarım aletlerinin de sergileneceğini belirtti.

İkinci etap çalışmaları arasında tarımın yanı sıra sanayi, kent, dijital ve çocuk müzesinin de yer alacağını aktaran Nedim Dervişoğlu, bunların tamamının açılmasıyla Adana'nın birbirinden farklı müzelerin bir arada bulunduğu, kentin tarihi, ekonomik yapısı ve kültürüyle ilgili bilgilerin yer alacağı çok geniş bir komplekse kavuşacağını vurguladı.

65 bin eser

Bir başka yerde tematik olarak bütün bölümlerin bir arada olduğu böylesi bir müzenin bulunmadığından bahseden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İlk kez Adana'da olacak. Çünkü Adana'nın bunu hak ettiğine inanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü hepsi de buna inanmış vaziyette. Bu bölgenin lokomotifi şeklinde olacak, çünkü biliyorsunuz ki 'Adana' dendiği zaman 'Çukurova' dendiği zaman akla tarım geldiği için bu tarım müzesinin olması, sanayi müzesinin olması kaçınılmazdı."

Müze kayıtlarında toplam 65 bin eserin bulunduğunu anlatan Adana Müze Müdürü Dervişoğlu, teşhir edilen eser sayısının ise 1350 civarında olduğunu, ilerleyen dönemlerde yapılacak olan diğer bölümlerde de değişik eserlerin sergileneceğini söyledi.

Kaynak: AA