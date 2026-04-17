Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2026 19:08

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

Olayın geçmişi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Son Dakika Tunceli
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım:
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:16
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
19:00
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
18:17
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım:
17:53
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
17:50
Hakkari-Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ