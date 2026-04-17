Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

Olayın geçmişi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.