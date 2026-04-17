Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2026 17:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş sene önce diplomasinin nabzını tutacak küresel bir platform hedefiyle çıktığımız yolda bugün görüyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu; küresel aklın, global vicdanın ve geleceğe dair umudun ortak kürsüsü haline gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu’nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Program kapsamında yapılacak tartışma, değerlendirme ve fikir teatilerinin, forum süresince gerçekleştirilecek yan etkinlikler ve ikili görüşmelerin verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beş sene önce diplomasinin nabzını tutacak küresel bir platform hedefiyle çıktığımız yolda bugün görüyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu; küresel aklın, global vicdanın ve geleceğe dair umudun ortak kürsüsü haline gelmiştir.

'Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek' teması altında üç gün boyunca yapılacak tartışmaların, forumun bu özgün ve özel yönünü daha da belirgin kılacağı kanaatindeyim.

Forumun, Türkiye’nin 'barışın anahtarı' misyonuna katkı vereceğine inanıyor, her bir katılımcıya teşekkür ediyorum"

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Antalya Diplomasi Forumu Antalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ