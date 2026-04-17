Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2026 başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın açılışına katıldı.

Bugün ve yarın foruma katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan, açılış konuşmasının ardından konakladığı otele geçerek burada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

