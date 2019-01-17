Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde devam eden restorasyon sırasında, Osmanlı Padişahı İkinci Beyazıt'ın yaptırdığı kalem işi, nakış ve bezeme süslemelerine rastlandı.

Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Mevlana Müzesi'nde, Hazreti Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra'nın iç aksamı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor.

Müzenin en çok dikkati çeken bölümlerinden kubbenin iç mekanında 16 Haziran'da başlatılan restorasyon çalışmaları ise titizlikle devam ediyor.

Restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı

Konya Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, Kubbe-i Hadra'nın kalem işi süslemelerinde çok ciddi bir restorasyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın sandukasının yer aldığı bölümün kalem işi, nakış ve hatlarla süslü olduğunu anlatan Yarar, "Selçuklu döneminde temeli atılan bu bölümde uzun yıllardır yapılmayan büyük bir restorasyon çalışmasına başladık. Geçen yılın haziran ayında başladığımız çalışmaların bugün itibarıyla yüzde 80'ini tamamladık. Aksilik çıkmazsa mart ayı ortasında bitireceğimizi ümit ediyorum" dedi.

İkinci Beyazıt dönemi süslemeleri ortaya çıktı

Yarar, Kubbe-i Hadra'nın iç mekanındaki deformelere yönelik yürütülen restorasyonda, sürprizlerle karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada İkinci Beyazıt döneminin kalem işi hatların, nakışların, tezhiplerin ve süslemelerin daha sonraki yapılan çalışmalarda üzerinin örtüldüğünü, günümüzde ise ortaya çıkarıldığını rahatlıkla ifade edebilirim. Düne ait yapılan çalışmaların restorasyon mantığı içerisinde doğruluğunu yanlışlığını bir kenara bırakıyorum, bulduğumuz sonuç budur. Restorasyon çalışmalarında bunlarla karşılaşıldı. Sevindirici pek çok şeyle karşılaştık. İnşallah iyi sonuçlar elde edeceğiz. Yaklaşık 500 yıllık süslemeler bunlar."

Restorasyonda ortaya çıkan yeni bulguların, bilim kurulu tarafından incelendiğini anlatan Yarar, "Tabii haliyle sürprizler restorasyonun uzamasına neden oluyor. Fiziki alandaki restorasyonları tamamlayıp ziyaretçilere açmayı hedefliyoruz. Böylelikle ziyaretçilerin Hazreti Mevlana'nın kabrinin bulunduğu yerle buluşup, gönülden dua etmelerine imkan sağlamayı arzuluyoruz" dedi.

Kaynak: AA