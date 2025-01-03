MEB "Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" düzenleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve dünya mutfaklarıyla buluşturma misyonuyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencileri arasında düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" başvuruları başladı.

Başvurular, 2-17 Ocak tarihleri arasında "gastrofest.meb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Geleneksel tatlar ön plana çıkarılacak

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunarken, Türk mutfağının geleneksel tatlarını ise ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Festival belirlenen 15 gastronomi bölgesinde tüm illerin katılımıyla gerçekleştirilecek, bölge yarışmalarının ardından 15-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da final yarışmaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.