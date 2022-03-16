Mezopotamya ve Anadolu mutfağının harmanlandığı, zengin mutfak kültürüne sahip Mardin, hayranlık uyandıran tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettirmek istiyor.

Bu kapsamda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Teker Mahallesi 47. Sokak'ta atıl durumda bulunan Abdülkadir Paşa Konağı gastronomi merkezine dönüştürülecek.

[Fotoğraf: AA]

İhalesi 5,5 milyon liraya yapılan, yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması beklenen tarihi konakta geçen yıl tescil edilen kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok ve sembusek gibi yemeklerin yanı sıra unutulmaya yüz tutan zingil, kıtkat, kıdre, dobo, hıllaviye, alluciye gibi çok sayıda lezzet de araştırılıp, hazırlanarak, gelecek kuşaklara aktarılacak.

Bu sayede Mardin'in lezzetleriyle ülkede ve dünyada gastronomi alanında tanınırlığının artırılması, gastronomi turizminden de pay alması hedefleniyor.

"Burası yemek okulu olacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve uzmanlar ile tarihi konakta incelemelerde bulundu.

Mahmut Demirtaş, 1900'lü yıllarda inşa edilen tarihi konağın, gastronomi merkezine dönüştürülmesi için ihalesini yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demirtaş, 16 odası bulunan 900 metrekarelik tarihi mekanda kısa sürede restorasyon çalışmalarına başlanacağını anlatarak, "Bu gastronomi merkezinde hem yöremizin geçmişteki yemeklerini ortaya çıkaracağız hem de mevcut yemeklerimizin sunumunu yapacağız. Mardin çok ciddi anlamda geçmişi olan çok kültürlü bir kent. 8 bin yıllık bu kentin çok güzel bir kültürü var. Bu kültürü geçmişe giderek ortaya çıkaracağız" dedi.

Turizm destinasyonunda yeni bir alan

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 8 ayda gastronomi merkezini tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yemek çok önemli turizm açısından. Turistlerle yapılan bir ankette 'Gittiğiniz bir kenti niye tercih edersiniz?' dedikleri zaman yüzde 70'i 'yemek lezzetleri' diyor. Mardin'in bu kültürünü, bu yemek lezzetini inşallah gastronomi merkezi ile çok güzel bir şekilde ortaya koyacağız."