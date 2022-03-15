TRT'nin Türk sinemasına desteği sürüyor. Vizyondaki 6 filme bir yenisi daha ekleniyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı sosyal medya hesabından

'Doru: Macera Ormanı' filminin 1 Nisan'da tüm Türkiye'de sinemalarda olacağını duyurdu. "Film küçük izleyicilerimizi heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya götürecek" açıklamasını yaptı.

2017’deki ilk sinema filmiyle büyük ilgi gören “Doru” beyaz perdedeki ikinci serüveninde yine maceradan maceraya koşacak.

TRT ortak yapımı bir sinema filmimiz için daha geri sayım başladı.



TRT Çocuk'un en sevilen çizgi filmlerinden Doru'nun ikinci sinema filmi, küçük izleyicilerimizi heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya götürecek.



"Doru: Macera Ormanı" 1 Nisan'da tüm Türkiye'de sinemalarda! pic.twitter.com/Cr21jcnDvs — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) March 14, 2022

Çocukların ilgi odağı filmler

TRT'nin desteklediği, çocukların beğenisini toplayan 2 animasyon da halen beyaz perdede.

"Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas"ı 10 haftada 1 milyon 131 bin 707 kişi izledi.

Vizyonda 7'nci haftasında olan ve çocuklara,, çevre sorunlarını aşılamayı hedefleyen Kaptan Pengu ve arkadaşlarının ikinci serüveni de 23 salonda gösterimde.

'Ceviz Ağacı' izleyici karşısında

Vizyona yeni giren filmlerden biri, TRT ortak yapımı Ceviz Ağacı.

Türkiye-İran iş birliği ile çekilen filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal üstlendi.

Babasının ölümüyle ilgili sorulara cevap arayan bir yazarın mutsuz evliliğini ve çıkmazlarını anlatan film birçok festivalden ödülle döndü.

Türkiye'yi derinden etkileyen film

Gişede rekor kıran TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin izleyici sayısı 2 milyon 272 bini geçti.

Trabzon Maçka'da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsü tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

TRT ortak yapımlarından 'Malazgirt 1071' ile ödüllü film 'Mavzer'in de beyaz perdedeki yolculuğu devam ediyor.