Alexandr Melnykov’un eserleri dünyanın dört bir yanında sergilendi.

Ukrayna Hava Yolları tarafından 11 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen dev sergide yer alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Ukraynalı ressam ülkesindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Dünyaca ünlü sanatçı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından günlerce sığınaklarda kaldı. Ardından 7 günlük bir yolculukla Türkiye’ye ulaştı.

65 yayındaki Melnykov, Kiev'den Ankara'ya ailesi ve iki kedisiyle beraber geldi.

“Yol tabii ki çok zor oldu. Her noktada, kısa mesafelerde bile kontroller vardı. Bu yüzden çok uzun sürdü. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geldik.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Resimlerimin büyük bir çoğunluğu Türkiye’de”

Ankara'daki Türk arkadaşları Melnykov ve ailesi için bir ev açtı. Sanatçının eserlerinden bazı örnekler de ARTANKARA sanat fuarında sergilendi.

“Türkiye’yle son 8 yıldır iletişim içerisindeyiz. Resimlerimin büyük bir çoğunluğu şu an hali hazırda Türkiye’de. Bundan çok mutluyum. Son yıllardaki iletişimimden dolayı daha çok Türkiye’ye gönderiliyor resimlerim. “

“Türk misafirperverliğinin ne demek olduğunu anladık”

Annesi Ukraynalı, babası Rus olan ressam Alexandr Melnykov iki ülkeye barış çağrısı yaptı.

“Türkiye’de çok iyi karşılandık. Türk misafirperverliğinin ne demek olduğunu gerçekten anladık. Rusya ile biz kardeş ülkeleriz, beraber büyümüş insanlarız. Bu durumun çok kısa bir an önce bitmesini istiyoruz."

Melnykov çatışmalar bittikten sonra Kiev'e dönmek istiyor.

Haber: Zeynep Esendemir