Ta Nea gazetesinin "Geleceği olan diyalog" başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İstanbul temasları "beklentileri aşan bir ziyaret" sözleriyle yorumlandı. Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için "Beklenenden daha iyi bir iklimde gerçekleşti" ifadesi kullanıldı.

İki lider arasındaki ilişkideki iyileşmenin net olduğu belirtilen yorumda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı için "Yunanistan ve Türkiye'nin, kuzeye yönelik ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan iki NATO üyesi ülke olduğunu hatırlattı" değerlendirmesi yapıldı.

"Güneydoğu Akdeniz’de istikrar hepimizin yararınadır"

Yorumda, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir ortam ile, Atina ve Ankara arasındaki tüm iletişim kanallarının açık olmasını beklediği ifade edilerek Yunan diplomatik kaynakların "Güneydoğu Akdeniz'de istikrar hepimizin yararınadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İki lider, iki müttefik gibi görüştü"

Eleftheros Tipos gazetesinin "Olumlu adımlar" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulanarak bu olumlu atmosferin korunması halinde Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyinin (YDİK) sonbaharda Selanik'te tekrar toplanabileceği, iki ülke heyetlerinin Güven Artırıcı Önlemler için nisanda buluşabileceği ifade edildi.

Yunan tarafının, iki liderin uzun bir aradan sonra iki müttefik gibi görüştüğü izlenimine sahip olduğu belirtilen haberde, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve pozitif gündeme, enerji konusu da dahil olmak üzere, özel bir vurgu yapıldı" ifadesi yer aldı.

"İletişim kanallarının açık olması faydalı"

Kathimerini gazetesi de iletişim kanallarının açık olmasının faydalı olduğuna vurgu yaptı.

"Anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gerçekten büyük bir iyileşme alanı mevcut. Bu sadece iki ülkenin değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesinin yararına olacaktır."

Leblebi helvası merak yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde yediği yemek de Yunan basınının gündemindeydi. SKAI TV, menüde yer alan ve merak uyandıran leblebi helvasının tarifini verdi.

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yapılışı anlatılan "leblebi helvası", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarifiyle okuyucuyla buluşmuştu.