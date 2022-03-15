Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Gönül Dağı'na En İyi Program ödülü
[Fotoğraf: TRT Haber ]
TRT Haber’in sevilen programı Gönül Dağı, 35'inci Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde ödüle layık görüldü.
Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nin 35'incisi İstanbul'da düzenlendi.
Etkinliğe, bilinen markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katıldı.
Medya ödüllerinin de sahiplerini bulduğu gecede TRT Haber’in sevilen programı Gönül Dağı En İyi Program dalında birinciliğe layık görüldü.
Gönül Dağı'nda günlerini direksiyon başında geçiren uzun yol şoförlerine konuk olunuyor. Programda samimi bir sohbet eşliğinde farklı insan hikayeleri izleyiciler ile buluşuyor.
Etiketler: Gönül Dağı İstanbul TRT
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