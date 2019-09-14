Malezya'nın başkent Kuala Lumpur'un en kalabalık yerlerinden biri İllüzyonlar Müzesi.

Kurulduğu yıldan bu yana sürekli yeni öğeleri bünyesine katan müzede, 70 ayrı illüzyon içeren unsur sergileniyor.

Bukit Bintang'da bulunan ve geçen yıl kurulan müze, çocuk ziyaretçilere de zeka geliştirme ortamı sunuyor.

İki katlı müzede ziyaretçilerin illüzyonlu fotoğraf çekmelerini sağlamak için tasarlanan bazı odalar, en çok ilgi gören köşeler olarak biliniyor.

Baş döndüren girdap tüneli

Özel bölümlerden girdap tüneli ise ziyaretçiler tarafından müzenin en zorlu yeri olarak tarif ediliyor. Duvarları dönen ışıklı bir tünelden oluşan bu bölüme giren ziyaretçi, başı dönmeden tünelden çıkamıyor.

Bu yüzden hassas bünyeli kişiler ve hamile kadınların müzenin bu kısma girmemesi tavsiye ediliyor.

"Güneydoğu Asya'daki ilk illüzyon müzesi"

Müze görevlisi Amir Şazrin, illüzyon müzesi konseptinin ilk olarak Hırvatistan'da denendiğini belirterek, "Kuala Lumpur'da bulunan müzemiz, Güneydoğu Asya'da türünün ilk örneği ve dünyada bu konseptte sadece 7 müze bulunuyor" dedi.

Müze, aylık 10 ila 20 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor.

Her yaş grubundan kişinin ziyaret edebileceği müze, doğum günü partileri ve kurumsal tanıtım etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA