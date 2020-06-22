İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pir Mehmed Çeşmesi, geçen yıl eylül ayında restorasyon çalışması sırasında büyük zarar görmüştü. Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin duvarlarının bir bölümü balyoz, levye ve çekiç darbeleriyle yıkılmıştı.

Çevredeki esnafın şikayeti üzerine çalışmalar durdurulmuş ve tarihi çeşmeye zarar veren üç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmaların 3 ay içerisinde başlaması bekleniyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi çeşmenin restorasyonu için bir kez daha harekete geçti. Hazırlanan plan doğrultusunda ihale işlemleri tamamlandı. Restorasyonu gerçekleştirecek firma ile 22 Mayıs'ta sözleşme imzalandı.

Koronavirüs nedeniyle birkaç hafta ertelenen restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Tarihi çeşmenin çevresindeki levhalar, işçilerin çalışabilmesi için genişletildi. Çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çalınan kitabe bulunamadı

450 yıllık çeşmenin, aylar önce kitabesi çalınmıştı. Çalınan kitabe bulunamadığı için restorasyon sonrası o bölümün boş kalacağı, kitabenin bulunması durumunda aynı yere yerleştirileceği belirtildi.

Esnaf Yusuf Mercan, "Bu gibi yapılara sahip çıkılması önemli. Üzerindeki eski kitabesini çalmışlardı. Tabii tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Buraya çok turist geliyor. Fotoğraflarını çekiyor. Bunun gibi kitabesi çalınan çok sayıda yapıt var. İlerideki tarihi kemer çalınmasın diye kafesle kapatılmış. Vatandaş olarak bilinçli olmamız gerekiyor" dedi.