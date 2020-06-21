Beylikdüzü'ndeki Yaşam Vadisi'nde, devasa büyüklükteki köpek balıkları, vatoz ve orkinoslar başta olmak üzere mumyalanmış binlerce deniz canlısının yer aldığı Deniz Canlıları Müzesi de yeni süreçte yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Müzeye giriş ücretsiz

50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kiloluk orkinosa ve 800 kilogramlık köpekbalığına kadar toplamda 1500 deniz canlısının mumyalanmış halde müzede yer aldığını anlatan Müzenin kurucusu Kenan Balcı, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların, denizlerden çıkan ürünleri tanımaları için ücretsiz olarak hizmet verdiğini ifade etti.

Yılda iki kez müzedeki balıklara bakım yapıldığını anlatan Balcı, bu sayede, sergilenen balıklarla 300 yıl boyunca hatıra fotoğrafı çektirebilmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir"

Müzenin haftanın yedi günü ziyarete açık olduğunu hatırlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir, ekmeden biçtiğimiz tarlalardır. Bunu herkes bilsin. Denizlerimizin ne kadar değerli olduğunu, denizlerimizden hangi ürünlerin çıktığını görsünler, birebir dokunabilsinler ve balıklarımızın ne kadar önemli besin kaynağı olduğunu bilsinler diye bu hizmeti veriyoruz.

Balık, doğal ilaçtır. Bu doğal ilacı tanıtabilmek için ülkemiz sularında çıkan balıkları teker teker halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Öğretmenler, dersleri uygulamalı olarak işleyebilsinler diye bu müzeyi kurduk, 30 senedir de devam ediyoruz. 2000 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 4000 metrekarelik alanda bu balıklarımız sergilenmeye devam ediyor."