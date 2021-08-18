2010 yılından bu yana Kuzey Makedonya’da yaklaşık 5 bin kişiye Türkçe eğitimi veren Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Merkezi, bu kez Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim seminerleri ve Türkçe Çalıştayı düzenledi.

Üsküp, Ustruga ve Ustrumca şehirlerinde düzenlenen seminerlere, ülke genelindeki Türkçe eğitimin verildiği 65 ilkokul ve 13 lisede görevli Türkçe ve sınıf öğretmenleri katıldı. Seminerler, Türkiye’den gelen 5 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.

"Son metotları aktararak eğitimlerimize devam ediyoruz"

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, amaçlarının sahada karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak olduğunu anlattı.

"Biz onlara Türkçe eğitimi konusunda son metotları, son yöntemleri aktararak eğitimlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü’nün 11 yıldan bu yana hazırlamış olduğu eğitim materyallerini tanıtıyoruz. Onları derslerde nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili dersler veriyoruz."

Türkçe eğitimdeki sorunlar masaya yatırıldı

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ortaklığında ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği'nin desteğiyle düzenlenen eğitim seminerlerinin yanı sıra başkent Üsküp’te bir çalıştay da düzenlendi.

Kuzey Makedonya Eğitim Bakan Yardımcısı Arafat Shabani’nin de katıldığı çalıştay kapsamında, Türkçe eğitimin sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

YEE Üsküp Merkezi Müdürü Serhat Kula, "Bu çalıştay kapsamında, Türkçenin bölgedeki ihtiyaçlarını gözlemlemiş, aslında bir röntgen çekmiş oluyoruz. Bu kamp dolayısıyla bölgelerde istişare ettiğimiz konuları bugün burada Üsküp’te bir değerlendirme toplantısıyla sonuçlandırmayı planlıyoruz" dedi.

3 gün süren eğitim seminerlerinin ardından gerçekleşen Üsküp’teki Türkçe Çalıştayı’na Kuzey Makedonya’nın farklı bölgelerinden akademisyenler, okul müdürleri, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra, Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.