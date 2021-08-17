Yaklaşık 9 bin 400 yıl öncesine ışık tutuyor. Binlerce yıl öncesinin hayat anlayışını, inançlarını, sosyal ve kültürel yapılarını anlatıyor.

Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti zaman ve mekan yolculuğunun kapısını ardına kadar açıyor.

Konya'da turizm zenginliğine güç katacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin temeli atıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bakan Ersoy, "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi barındıracağı tüm imkân ve özelliklerle inanıyorum ki bu dünya mirasının bilinirliğine, temsil ettiği tarih, medeniyet ve kültür döneminin doğru şekilde öğrenilmesine ciddi katkılar sunacaktır" dedi.

Ersoy, kazı alanında incelemelerde bulundu. Türkiye’nin sahip olduğu arkeolojik varlık seviyesine yakın ikinci bir ülke bulunmadığını vurguladı.

Bakan Ersoy, "Çatalhöyük, keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Arslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali Türkiye’nin dört bir yanına serpilmiş gibidir" açıklamasını yaptı.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi 28 bin 500 metrekare Özel Proje Alanı üzerine inşa ediliyor.

Çatalhöyük Neolitik Dönem’e ait en eski yerleşimlerden bir tanesi olarak tanımlanıyor.

2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.