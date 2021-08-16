Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen, Güler'in 75 siyah beyaz fotoğrafın yer aldığı sergi, Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Güler'in başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi anlatan eserlerinin yer aldığını söyledi.

Yavuz, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği, dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış bir sanatçının sergisinde olmanın son derece mutluluk verici olduğunu belirterek, "Doğum gününde onu anmak ve eserlerini toplumumuza hatırlatmak istedik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bizlere özellikle de genç sanatçılara çok önemli, örnek bir ömür bıraktı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Güler'in özellikle genç sanatçılara örnek bir ömür bıraktığını anlatarak, "Ara Güler her biri eşsiz eser niteliğindeki fotoğraflarıyla, onun deyimiyle 'Tarihi foto makinasıyla yazan bir foto muhabiri' olarak yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Sanatıyla, geride bıraktıklarıyla var olan bir usta"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise bu toprakların insanını, İstanbul'u anlatan, bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına ışık ve gölgeyi mükemmel şeklinde yakalayan ustayı rahmetle andığını söyledi.

Yıldız, Güler'in sanatı ve geride bıraktıklarıyla var olan bir usta olduğuna dikkati çekerek, "Farklılıklarımızın ne kadar zenginlik olduğunu bize gösteren huzuru, birliği ve beraberliği, İstanbul'un tarihini, medeniyet birikimini, müktesebatını en mükemmel şekilde fotoğraf kadrajına bırakan usta aslında bize çok şey bıraktı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sergi, ekim sonuna kadar Galata Kulesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

[Fotoğraf: AA]