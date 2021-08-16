Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Hastanesinde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Cimilli İbo adıyla tanınan sanatçı, vefat etti.

Sanatçının cenazesi, yarın Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde toprağa verilecek.

Özer, geçen yıl COVID-19 nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Aslen Rizeli olan İbrahim Özer, 12 Mayıs 1972'de Trabzon'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe gönül veren Özer, türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için sık sık İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti.

İbrahim Özer, müzik sevgisi nedeniyle liseyi bitirmeyerek eğitimini yarıda bıraktı.

Renkli kişiliği ve yorumladığı şarkılarla ilgi gören Cimilli İbo, "Sibelim", "Cayır Cayır Yanayi", "Kakara Kikiri", "Şakacı", "Oyna", "Hasretim Hepinize", "Sevdalı" ve "Yalan Dünya Boş" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda çalışmaya imza attı, bir dönem "İnadım İnat" adlı dizide rol aldı.