Saraybosna Film Festivali görkemli törenle açıldı.

Ulusal Tiyatro Binası'nda gerçekleştirilen törende, film sanatına sağladığı büyük katkılardan dolayı dünyaca ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'a "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü takdim edildi.

Festival TRT yapımı film ile başladı

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen festival, TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi ile başladı.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in yönettiği film birbirine komşu iki köfte ustasını konu alıyor.

Film, başta Saraybosna ve Mostar olmak üzere 14 noktada gösteriliyor.

Festivalde TRT rüzgarı esiyor

Festivalde, TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor.

Yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in yaptığı TRT ortak yapımı ve Oscar adayı "Nereye Gidiyorsun Aida?" filmi, festivalin "Odak Noktası" programında seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı Cem Özay'ın "Af", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmleri de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

47 film yarışıyor

Bu yıl, "Saraybosna'nın Kalbi" adlı festivalde ödüllerini almak için 47 film yarışıyor.

4 kategoride yarışacak filmler arasında Belgesel film kategorisinde Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" filmi de yer alıyor.

Festivalin jüri başkanlığını ise "Nereye Gidiyorsun Aida"nın başrol oyuncusu Jasna Djuricic üstleniyor.