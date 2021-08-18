Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesinde 19-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan on dördüncü Tamburica Festivalinde Anadolu Nefesli Beşlisi baş misafir sanatçı olarak yer alacak.

Brezilya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan’dan çok sayıda sanatçı da sahne alacağı festivalde Türkiye’yi Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) oluşan topluluk temsil edecek.

Novi Sad sokaklarında gerçekleşecek festival, geleneksel fayton sürüşleri, trompet çalgıcılarının yürüyüşleri ve geleneksel folklor gösterimi performansların eşliğinde 19 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Festivalin diğer günleri Petrovaradin Kalesin’de düzenlenecek. Anadolu Nefesli Beşlisi ise 20 Ağustos 2021 Cuma günü Sırbistanlılar ile buluşacak. Festivalin son gününde de festivale katılan sanatçılar arasından en iyi solist ve en iyi yeni tambur şarkıları yazanları seçilecek.