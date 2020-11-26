Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kültür Bakanlığı'ndan yerli sinemaya 15 milyonluk destek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "yerli film gösterim desteği adı altında,sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli film gösteri desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladıklarını söyledi.
Başvuruların başladığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor…
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
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