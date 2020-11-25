Birçok sinema filminde de rol alan 67 yaşındaki Muhittin Korkmaz, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Ölüm haberini oyuncu Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz, “Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumduHepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz” ifadelerini kullandı.

Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumduHepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 24, 2020

Korkmaz, GORA filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz da 3 yıl önce yaşamını yitirmişti.

