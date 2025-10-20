'Külliye'de Ramazan' programı uluslararası ödüle layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında ramazan ayı boyunca konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ile konferanslar düzenlenmiş ve 470 bini aşkın vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşmuştu.

"Külliye'de Ramazan" programı, IPRA'nın düzenlediği ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında "Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı.

Bu yıl 70. yılını kutlayan IPRA tarafından düzenlenen ve dünyada saygın kuruluşların katılım sağladığı "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri", halkla ilişkiler alanında mükemmellik standartlarına ulaşan projelere veriliyor.