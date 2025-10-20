Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 20.10.2025 12:11

'Külliye'de Ramazan' programı uluslararası ödüle layık görüldü

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" programı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince (IPRA) düzenlenen "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında "Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

'Külliye'de Ramazan' programı uluslararası ödüle layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında ramazan ayı boyunca konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ile konferanslar düzenlenmiş ve 470 bini aşkın vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşmuştu.

'Külliye'de Ramazan' programı uluslararası ödüle layık görüldü

"Külliye'de Ramazan" programı, IPRA'nın düzenlediği ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında "Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı.

Bu yıl 70. yılını kutlayan IPRA tarafından düzenlenen ve dünyada saygın kuruluşların katılım sağladığı "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri", halkla ilişkiler alanında mükemmellik standartlarına ulaşan projelere veriliyor.

'Külliye'de Ramazan' programı uluslararası ödüle layık görüldü

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
"Sinema Yollarda Projesi" ile binlerce çocuk ilk kez sinema ile buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek
13:47
Erken teşhisle hayat kurtuluyor: İstanbul'da KETEM sayısı 24'e yükselecek
13:17
Fransa'da tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün kapalı olacak
13:23
Bakan Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
13:13
İspanya, AB'nin 2026'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istedi
13:08
Mantar ararken literatüre yeni bir bitki kazandırdı: Karaman yılan pancarı
ABD’de turna yemişi hasadı başladı
ABD’de turna yemişi hasadı başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ