Rengarenk resimler, internet, zeka oyunları, kokulu kitaplar, hatta müzik...

Z Kütüphane kavramı, "zenginleştirilmiş kütüphane" anlamına geliyor.

Yeni nesil çocuklar, kütüphanelerin kazandığı bu yeni biçimi seviyor ve bu kütüphaneye koşarak gidiyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Ertaylan İlkokulunun bahçesinde atıl durumdaki konteyner Z Kütüphane'ye dönüştürüldü.

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Okul Müdürü Enver Kaya, "Okulumuzda kütüphane yapacak ortam olmadığı için, bir konteyneri nasıl kütüphaneye dönüştüreceğimizi düşündük. Türkiye'de ilk defa konteyner Z Kütüphane oluşturduk" dedi.

Öğrenciler öğretmenleriyle zeka oyunları oynuyor, sesli, kokulu kitapların arasında yolculuğa çıkıyorlar.

Atıl konteynerden kütüphaneye dönüşen bu dünyanın sunduğu imkanlar öğrencileri mutlu ediyor.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş