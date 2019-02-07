Rengarenk resimler, internet, zeka oyunları, kokulu kitaplar, hatta müzik...
Yeni nesil çocuklar, kütüphanelerin kazandığı bu yeni biçimi seviyor ve bu kütüphaneye koşarak gidiyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Ertaylan İlkokulunun bahçesinde atıl durumdaki konteyner Z Kütüphane'ye dönüştürüldü.
Z Kütüphane ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız
Okul Müdürü Enver Kaya, "Okulumuzda kütüphane yapacak ortam olmadığı için, bir konteyneri nasıl kütüphaneye dönüştüreceğimizi düşündük. Türkiye'de ilk defa konteyner Z Kütüphane oluşturduk" dedi.
Öğrenciler öğretmenleriyle zeka oyunları oynuyor, sesli, kokulu kitapların arasında yolculuğa çıkıyorlar.
Atıl konteynerden kütüphaneye dönüşen bu dünyanın sunduğu imkanlar öğrencileri mutlu ediyor.
Haber, kamera: Mehmet Karakaş