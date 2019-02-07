Türkiye'de arşivcilik en güçlü merkeze bağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, arşivlerin artık tek bir merkezden güçlü bir şekilde yönetileceğini söyledi.

"Arşivciliğin, Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan sorumluluğu altına alınmış olması, herhangi bir keşmekeşliğe sebebiyet vermeyecek. Kamu kurumlarında yapılan arşiv iş ve işlemleri konusunda denetleme hakkı, bunları takip etme hakkı, bu evrakın arşive intikali gibi konularda Devlet Arşivleri Başkanlığı yetkili kılındı."

Yeni hükümet sistemiyle Türkiye'de arşivciliğin önemli bir yol aldığını anlatan Ünal, "Bu konudaki eksikliklerin giderildiğini ve gelecekte inşallah hiçbir sorun kalmayacak şekilde temellerin atıldığını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: AA