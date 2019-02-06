Türkiye, son yıllarda tarihi mirasını geri alabilmek için etkili ve kararlı bir mücadele yürütüyor.

Anadolu'nun tarihi mirasını, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkları ana yurduna geri getirmek için çabalar sürüyor.

Türkiye, Anadolu'dan kaçırılan yüzlerce tarihi eserin peşinde

Kültür Turizm Uzmanı Zeynep Boz, konuyla ilgili yüzlerce açık dosya olduğunu söyledi.

O yüzlerce dosyadan biri Fransa'da. İkinci Selim Türbesi, Birinci Mahmut ve Üçüncü Murat Kütüphanelerinden götürülmüş çini panoların iadesi için başlatılan çalışma 15 yıldır devam ediyor.

Zeynep Boz, "1880'li yıllarda Ayasofya kompleksinin restorasyonu yapılırken bir Fransız tarafından, restorasyon sırasında düşen çinilerin yerine takılmak yerine Fransa'ya götürüldüğü ve onların yerine de Fransa'da üretilen çinilerin takıldığını anlıyoruz. Bunun üzerine Lur Müzesiyle irtibata geçiliyor ancak şuan için görüşmeler sonuç vermiyor" dedi.

Çalınan eserler 1990'dan bu yana getirtilemedi

David Koleksiyonu Müzesindeki İslam eserleri için ise 1990 yılında başlatılan müzakereler sürüyor.

Boz konuyla ilgili şunları aktardı:

"Danimarka'da David Koleksiyonu Müzesi diye bir özel koleksiyon müzesi var. Burası İslam eserleri üzerine yoğunlaşmış bir müze. Seyit Mahmut Hayrani Türbesi'nden çalınan bir sanduka, Diyarbakır sfekens figürüni, yine bir cami cizre Ulu Cami kapı tokmağı gibi kayıtlı, bizden olduğu bilinen eserler söz konusu. Ama maalesef bunların da iadesi 1990'lı yıllardan itibaren sürmesine rağmen henüz sonuç vermedi."

İhtiyar Balıkçı heykeli için müzakereler devam ediyor

İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin 1904 yılında gövde kısmı yurt dışına kaçırıldı. Şimdi Almanya’nın Berlin şehri Pergamon Müzesinde sergileniyor.

Boz, "İhtiyar Balıkçı heykelinin baş kısmı Afrodisias'taki kazılarda Türkiye'de ele geçti ancak gövde kısmı çoktan yurt dışına gitmişti ve Almanya'da tespit ediliyor. Yine 1990'larda yapılan bir tespit. O zamandan beri Almanya'dan iadesini sağlamaya gayret ediyoruz. Şu an ikili ilişkilerimiz yoluyla bunu yapıyoruz. Bu çok özel bir heykel çünkü heykele baktığınız zaman adeta canlıymış gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Aynı şekilde Hacı İbrahim Veli Türbesi'ne ait bir sanduka da Almanya'da. O da iadesini sağlamak istediğimiz eserlerimiz arasında" diye konuştu.

Adıyaman'dan kaçırılan "Samsat Steli" İngiltere'de

Adıyaman'dan kaçırılarak, bugün İngiltere'deki British Museum'un envanterinde bulunan eserler de Türkiye'nin gündeminde.

İngiltere'deki British Museum'da Adıyaman Samsat kökenli Samsat steli olarak anılan bir eser daha olduğu ve iadesi için çaba gösterildiğini belirten Boz, "Biz çözüm yollarına açığız, eserlerin iadesi kapsamında iş birliğine de açığız. Bu dosyalarımızı olumlu şekilde iş birliği ekseninde kapatmak istiyoruz" dedi.

İlgili kurumlar, Bulgaristan'da ele geçen ve büyük bölümünü sikkelerin oluşturduğu 10 bin parçadan fazla eserin yurda dönmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Eylem Coşkun

Kamera: Mikail Sevinç